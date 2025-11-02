俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(毎週日曜21:00〜)の第4話が2日に放送され、中嶋朋子の出演が解禁された。また、目黒蓮の役柄も明らかになった。中条耕一役の目黒蓮と耕一の母・中条美紀子役の中嶋朋子山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』(新潮文庫刊)を原作とするこのドラマは、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが