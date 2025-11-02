ワールドシリーズ第7戦、ドジャースが逆転で世界一米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVP。世界一直後、デーブ・ロバーツ監督が見せつけた2人の“絆”が話題となっている。無理を承知でマウンドに上げた山本が、世界一を決める瞬間ま