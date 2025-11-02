タレントの藤田ニコル（27）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚式から1年がたったことを振り返った。約1年前に公開したウエディングドレス姿の投稿を引用し、「結婚式をしてから1年経ちました」と報告。「今でも戻りたいくらい幸せな1日」と幸せをかみしめた。藤田は23年8月4日に俳優の稲葉友と結婚。昨年11月に披露宴を行い、大好きなピカチュウとの“共演”したことも報告していた。フォロワーからは「もう1年