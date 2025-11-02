お笑いタレントの有吉弘行（51）が2日、パーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。フードフェスでの“困りごと”について語った。有吉はフードフェスなどの催事が「結構好きなんだけどさ」としながら「あれだけ何とかならないかなっいつもて思うね。紙皿、紙器」と苦言。「（食器を）返却する前提で何とかならないかなとか。自分の皿持ってってこれに入れてもらおうかなと