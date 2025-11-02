Image: Generated with ChatGPT 人間の代わりにAIを雇ったら、そのAIの代わりになる人間をまた雇わなきゃいけなくなる可能性が高いってこと？アメリカの大企業による人員削減が止まりません。ここ数週間を見ても、アマゾンが1万4000人の雇用削減を発表、映画製作・配給のパラマウントが1,000人、小売大手のターゲットが1,800人を解雇、宅配大手のUPSは4万8000人の従業員削減を目標に1万4000