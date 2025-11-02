俳優の寺田心(17）が2日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。芸能界入りのきっかけは事務所の先輩で天才子役だったと明かした。寺田は3歳から芸能活動を開始。きっかけを聞かれると「うちの事務所の芦田愛菜先輩がいらっしゃるんですけど、芦田愛菜先輩に憧れて、母が入れてくれた」と明かした。MCの山崎育三郎から「天才子役同士、何を話しているんですか？」と聞かれると「僕がおしゃべりな