俳優の寺田心(17）が2日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。ムキムキになった肉体を披露した。寺田は3歳から芸能活動を開始。高校2年生、17になった現在の身長は「177、8くらい」と語り、子役の時には抱っこしてもらっていた番組MCの山崎育三郎と同じくらいに成長。また「筋トレ結構やっていて」と語り、その頻度も「週6、1日4時間くらい」と本格的だ。山崎から「筋肉見せてもらってもいい