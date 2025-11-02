俳優・岸谷五朗と歌手・岸谷香夫妻の長男で、実業家・岸谷蘭丸氏（２４）が２日、フジテレビ「Ｍｒ．サンデー」に出演。オーバーツーリズムの問題について語った。岸谷氏は自らの経験を生かし海外留学支援サービス「ＭＭＢＨ留学」を立ち上げた実業家で、イタリアの名門・ボッコーニ大学に在籍する現役大学生でもある。番組ではギザのピラミッドやハワイのダイヤモンドヘッドなど二重価格の観光地は珍しくないことを紹介。ミラ