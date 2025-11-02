練習に打ち込む横浜ＤｅＮＡの篠木＝２日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡのドラフト２位ルーキー篠木健太郎投手（２３）が横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で契約更改に臨み、現状維持の年俸１２００万円でサインした。１年目の今季は開幕１軍入りを果たし、３登板で１ホールドを上げるも、防御率は１０・１３。思うような結果は残せず「１年目から活躍して、勝利に貢献するためにプロの世界に入った