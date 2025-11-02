タレントの有吉弘行（５１）が２日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に生出演。米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手について語った。この日は、ＭＬＢでドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦が行われ、延長１１回の末に５―４でドジャースが勝利。２年連続のＷＳ優勝を決めて話題となった。熱戦を見守った有吉は、ＷＳで３勝してＭＶＰに輝いた山本に首ったけの様子。