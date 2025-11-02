「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。試合後、５番手で１回１／３を無失点に抑えたブレーク・スネル投手がインスタグラムを更新。トロフィーを持ち、大谷、山本、グラスノーとの先発４本柱で撮影した写真などを投稿した。２枚目の写真はスネルが由伸の方に手を回し、由伸が抱きつくように肩を持つ写真を公開。