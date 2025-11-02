国際サッカー連盟(FIFA)は2日までに公式サイトを更新し、U-17ワールドカップのオープニングマッチとなる南アフリカ対ボリビアを笠原寛貴主審が担当することを明らかにした。36歳の笠原主審は淺田武士副審と道山悟至副審とのトリオを組み、3氏揃って国際サッカー連盟(FIFA)主催大会の初担当としてU-17W杯に臨む。今大会はU-20W杯でも採用された、監督からのリクエストによってビデオ判定が行われる「フットボール・ビデオ・サポ