元人気俳優の押尾学氏（47）が1日放送のABEMA「ドーピングトーキング」（後10・00）に“登場”。番組の直撃取材にかつての芸能生活について明かした。番組ではお笑いコンビ「見取り図」のリリーが押尾氏を直撃。リリーの口から押尾氏の近況が写真とともに語られた。リリーが「芸能界のイケイケだった時はどんな感じだったのか」と問いかけると、押尾氏は「歩合制で給料はいろいろ変わるけど、悪くても（月収）200万はあった