原因は自分にある。の新曲「トレモロ」が、11月8日(土)にデジタルリリースされることが決定した。本楽曲はABCテレビ(関西ローカル)にて放送中のドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』のオープニング曲。ドラマのために書き下ろされ、距離のある二音を反復する奏法“トレモロ”のように、隣り合わない二人が何度も響き合い、心を近づけていく姿を描いた、きらめきと甘酸っぱさに満ちた青春ソング。疾走感あふれるメロ