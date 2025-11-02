学校給食の人気メニューといえば、やっぱり「カレー」。北海道苫小牧市の学校給食に登場するのは「ホッキカレー」と呼ばれるメニューです。苫小牧市では昔からソウルフードとして親しまれてきましたが、現地以外ではなじみのないメニューのため、なかなか味の想像ができませんよね。ちょっと「謎」なホッキカレーの正体を探りました。【画像】「えっ……給食に出るの？？？」→これが北海道苫小牧市のご当地グルメ「ホッキカレー