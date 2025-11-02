全日本空輸（ANA）は、ミャンマーで発行されたクレジットカードのウェブサイトでの取り扱いを10月30日から中止している。理由は明らかにしていない。同社は過去に東京/成田〜ヤンゴン線を運航していたが、2022年の臨時便を最後に運休している。