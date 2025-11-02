レアル・ソシエダは11月1日、ラ・リーガ第11節でアスレティック・ビルバオを3−2で下した。試合後、スペインメディア『マルカ』が、レアル・ソシエダを率いるセルヒオ・フランシスコ監督のコメントを伝えた。レアル・ソシエダが本拠地『レアレ・アレーナ』にアスレティック・ビルバオを迎えた“バスク・ダービー”は、前半38分に元スペイン代表MFブライス・メンデスが自ら放ったシュートのこぼれ球を押し込んで先制すると、直