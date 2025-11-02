スタートを切った横浜ＤｅＮＡの相川新監督＝２日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡの秋季トレーニングが２日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」などで始まり、相川亮二新監督（４９）の新体制がスタートを切った。１９日まで行われる。「（阪神との）ゲーム差１３。その差はそこまで大きくはないと思っている。皆で力を合わせて、チームとして力を付ければ絶対優勝できる」。練習前、相川監督は阪神に