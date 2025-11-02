みなさんは夫婦間でどのように家事を分担していますか？ひょっとしたら家事の割合に不満をもっているママたちもいるかもしれませんね。今回の投稿者さんは、なんと旦那さんから「家事放棄宣言」をされてしまったのだそう。一体何があったのでしょうか？『旦那が家事放棄を宣言しました』旦那さんは正社員として、そして投稿者さんはフルタイムパートとして働いています。来年高校生になるお子さんが1人いるそうです。平日は投稿