私はマドカ。旦那は同い年のヒサト。すこし前に義母（ミヤコ）に恋人（田村シンペイ60歳）ができました。私たち家族と義母は別に住んでいます。なので義母に恋人ができても「影響はない」と考えていたのですが……それが大間違い！義母と田村さんと食事をするときは、会計はいつも私たち。田村さんは図々しく、うちにたかるような状況になっていたのです。そのことを知った義母は田村さんとの別れを決意。田村さんの娘まで現れて