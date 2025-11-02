起工式に出席した関係者ら＝２日、米軍上瀬谷通信施設跡地２０２７年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（園芸博）に向け、日本政府出展の起工式が２日、会場の米軍上瀬谷通信施設跡地（瀬谷、旭区）で開かれた。高市早苗首相や国交省、農水省の両大臣らが出席し、工事の安全を祈念した。高市氏は園芸博のテーマ「幸せを創る明日の風景」を念頭に、「政府出展はまさに中核となる展示。国内外の皆さまにとって心に残る博覧会とな