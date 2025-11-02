フィギュアスケート女子で２０１８年グランプリファイナル覇者の紀平梨花（トヨタ自動車）は?努力?できる喜びを噛みしめている。西日本選手権兼全日本選手権アイスダンス予選会初日（１日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のフリーダンス（ＦＤ）ではリフトなどにミスが出て、７７・１３点にとどまり、合計１３６・７４点で３位だった。表彰台には上ったが、紀平は「やっぱりミスが許されない。まだ基礎が身についていない