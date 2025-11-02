【新華社余姚11月2日】中国浙江省余姚市でこのほど、「2025陽明文化中外交流会」が開かれ、国内外の学者らが陽明文化の現代的価値や国際的影響などを巡り深く交流した。取材に応じた北海道大学の佐藤錬太郎名誉教授は、陽明文化が日本に強い影響を与えてきたと述べ、日本が近代化する時の行動主義は、「知行合一」という陽明学の影響を受けたと指摘した。（記者/邱虹、馬江）