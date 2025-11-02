【新華社余姚11月2日】中国浙江省余姚市でこのほど、「2025陽明文化中外交流会」が開かれ、国内外の学者らが陽明文化の現代的価値や国際的影響などを巡り深く交流した。取材に応じた早稲田大学の永冨青地教授は、陽明学の二つの重要な理念である「知行合一」「致良知」について、「心が善である可能性を信じようとするのは陽明学の良い点だ。陽明学の持っている人の心の善なる部分を信じる力は、今でも必要とされると思う」と