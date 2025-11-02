「なんで私だけ？」「節約ばかりでみじめ」主人公の千秋は、スーパーでは割引シールが貼られた商品ばかりを選び、子どもにねだられたお菓子を買ってあげられないほど、厳しい節約生活を送っています。千秋は「恵まれた人たちが、私にお裾分けしてくれればいいのに」という、歪んだ損得勘定がダダ漏れで、ママ友から避けられ孤立していくことに。彼女が自分だけ損してるという被害妄想を持ってしまう原因はなんだったのでしょうか？