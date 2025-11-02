２日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、増加する一方の訪日外国人観光客によるオーバーツーリズム問題について徹底討論した。生出演の自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏は２００３年の小泉政権時代、観光立国担当大臣を務めた経験から「今、振り返ると、観光立国の原点というのは多分、観光で日本を元気に。観光でオカネを稼いでいこうというのが原点だったんですね」と振