◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）は３１位で出て５バーディー、４ボギーの７１で回り、通算４アンダーの３４位でフィニッシュした。ホールアウトした都のタイツは、太もも部分に穴が空いていた。この日は全体で６番目に多い３３パットと苦戦。「とにかくパターに悩んでいて、前半はテイクバックが訳わ