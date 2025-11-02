バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は2日、東急ドレッセとどろきアリーナなどで13試合が行われ、西地区の長崎は川崎を99―79で下し、11連勝で11勝1敗とした。名古屋Dも広島に100―69で快勝し、11勝目（1敗）。東地区は首位の千葉JがA東京を81―69で退け、11勝目（1敗）を挙げ、宇都宮はFE名古屋に88―78で勝ち、10勝2敗とした。