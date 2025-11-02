ウミガメの産卵地・屋久島（鹿児島県）でのタヌキによる食害に関する記事を巡り、共同通信社（東京）は１０月２０日に配信した子ガメをくわえるタヌキの写真について、「生成ＡＩ（人工知能）により加工されたと確認した」として取り消した。１１月１日付。同社によると、社内指針で「報道用の写真、グラフィックス、動画、音声作成に生成ＡＩを原則使用しない」と定めているが、取材時に生成ＡＩによる加工の有無を確認してい