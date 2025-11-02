大阪府知事の吉村洋文氏が２日、フジテレビ「Ｍｒ．サンデー」に生出演。外国人問題について語った。この日はオーバーツーリズムについて討論。吉村氏は「オーバーツーリズムの問題があるのは間違いないので、入国税にしても、出国税にしても、もっと払ってもらう、負担してもらうべき」と持論を展開。「外国人の人は消費税払わなくてもよかったりする、免税措置で。こんなん、僕、やめたらいいと思ってる」と話した。そして