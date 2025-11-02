Snow Manニューアルバム『音故知新』（11月5日リリース）を目前に控え、アルバムの“Behind The Scenes”映像が公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■YouTubeのコメント欄には「こんなに観ちゃっていいの？」の声、多数 映像は、ジャケット写真、アーティスト写真の撮影風景から始まり、「TRUE LOVE」「カリスマックス」「BOOST」の3本のMVのメイキングシーンで構成。5分30秒という