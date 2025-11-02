2025年11月8日（土）、『北海道ボールパークFビレッジ』とその周辺の公園、商業施設等を活用した周遊型の同時多発実証実験イベント『FUN！FUN！ハロウィン ～ゆかいな盆踊り～』が開催されます。 画像：株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント このイベントは、仮装をして街を練り歩くお祭りです。 画像：株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンター