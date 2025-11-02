2日、午後3時過ぎ、岩国市御庄の県道で軽乗用車と乗用車が衝突する事故がありました。警察によりますとこの事故で軽乗用車に乗っていた市内に住む50代の男性が現場では会話ができたということですが、病院に搬送後、意識がなくなったということです。また乗用車には2人が乗っていましたが、このうち運転していた50代女性が軽いけがをしたということです。警察で詳しい事故の状況を調べています。