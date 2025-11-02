台湾や香港の情報サイトはこのところ、日本旅行の際には熊の出没に十分に用心するよう注意を喚起する記事を次々に発表している。中国の札幌総領事館も、公式サイトを通じて注意を呼び掛けた。台湾の健康情報サイトの優活健康網は、日本47都道府県すべてを訪れたことがあり日本の旅行関連業界とも密接なつながりがあるという凱子凱さんのSNSへの投稿を転載して、「日本でクマ出没、紅葉狩りやスキーの際には注意を」と呼び掛ける記