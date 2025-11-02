【MLB】ブルージェイズードジャース（11月1日・日本時間11月2日／トロント）【映像】佐々木朗希、乱闘騒ぎで“衝撃光景”11月1日（日本時間11月2日）行われたワールドシリーズ第7戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、突如巻き起こった乱闘騒ぎに、ドジャース・佐々木朗希が慌てて外野のブルペンから駆けつけた場面が話題となっている。ドジャース2点のビハインドの4回裏・ブルージェイズの攻