タレント・女優の榊原郁恵が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)の第43回(11月9日放送)に出演することが2日、明らかになった。産婆を演じる榊原郁恵江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマと
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 一番勤勉 マッチの意外な学歴
- 2. 主婦殺害 容疑者が不意に訪問か
- 3. ラブホ代わり…ビジホ従業員怒り
- 4. 山本由伸がMVP「サイコパスだ」
- 5. DASH村出演 三瓶金光さん死去
- 6. 不仲? 柴咲コウと川口春奈の空気
- 7. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
- 8. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 9. 主婦殺害「記憶が戻ったら怖い」
- 10. 正直不快…歯医者で決意の訴え
- 1. 主婦殺害 容疑者が不意に訪問か
- 2. ラブホ代わり…ビジホ従業員怒り
- 3. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 4. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
- 5. 主婦殺害「記憶が戻ったら怖い」
- 6. 主婦殺害 女は夫宅近くで生活
- 7. ひき逃げ 目撃者が自宅まで追跡
- 8. 主婦殺害 当時2歳長男の心境
- 9. 窓割られ窃盗被害 埼玉で相次ぐ
- 10. 町道で5歳がはねられ死亡 鳥取
- 1. 高市首相の英語力巡る批判に苦言
- 2. 地面師事件「ニセ息子」見破る
- 3. 進次郎氏 中国に強い懸念を表明
- 4. 膀胱炎も…女性のお尻の拭き方
- 5. 公設秘書側への発注中止 維新藤田氏、疑惑報道受け
- 6. 小野田氏 英語スピーチ裏話暴露
- 7. ツキノワグマ食べた 注目集める
- 8. 薬物で逮捕も…売人続ける大学生
- 9. 生前整理「悲しい依頼」の実態
- 10. 石破氏より 高市氏は「積極的」
- 1. 女に仮釈放なしの終身刑 仏で初
- 2. 英列車内で乗客が次々と刺される
- 3. 「飼いカンガルー」を捕獲 米国
- 4. メキシココンビニ火災 23人死亡
- 5. 宇宙で医薬品を宇宙で製造へ
- 6. 高市氏と台湾の握手 中国が抗議
- 7. 死刑で銃弾150発 脱北者語る現実
- 8. 李在明氏 高市首相と会談した訳
- 9. 「世紀の談判」米中会談の雰囲気
- 10. いじめ疑惑の俳優 1審で敗訴
- 1. 信用組合が反社に計10億円提供か
- 2. iPhone Air 需要ほぼなかった?
- 3. ヤクルト1000ブーム終了で急失速
- 4. 中学受験が子の生涯所得に影響か
- 5. 国保 外国人らの保険料前納可に
- 6. 港区 住民の6人に1人が「社長」
- 7. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 8. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
- 9. 紙ストロー廃止 企業のジレンマ
- 10. 食べ放題 安さの裏にある最適化
- 11. ANA系「コスパ最強航空」休止へ
- 12. 横浜市「住民税が高い」ワケ推測
- 13. 武蔵大学「第73回白雉祭（しらきじさい）」11月1日、2日開催 ―亀田誠治氏と学生が共演する「かめきじ音楽祭」など多彩な企画―
- 14. 「繰上げ受給」のデメリット
- 15. 目の健康のためには「NG習慣」
- 16. つぶつぶ果肉入りアイス「ぎゅぎゅっと オレンジ」
- 17. ホリエモンが押尾学（31）逮捕で広がるウワサに苦言「それガセネタ」
- 18. トミカと大阪市消防局タッグ、独自ヒーロー「セイバーミライ」誕生。
- 19. キャサリン妃のトップレス報道に英国王室が「待った」 撮るほうが悪いのか、撮られるほうが悪いのか
- 20. 欧米金融界で流行るスラングdama
- 1. LINE1人グループ 便利な活用術
- 2. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 3. 宇宙服にも採用 防寒アウター
- 4. AIツール解説者が解説！“現代アニメ風”の解説動画を作れる「NotebookLM」から超高性能AIブラウザまで…今週の最新AIトレンド総まとめ
- 5. モビショー開幕 注目の「車」
- 6. ミニマルなバックパックが便利
- 7. ソフトバンクの「戦略的」スマホ
- 8. U-mobile、物理キー搭載Androidスマホ『BlackBerry PRIV』を販売開始。24回払いで毎月4159円
- 9. 技適マークありで日本でもワンセグが視聴できるSIMフリースマホ「ASUS ZenFone Go TV」のカメラをチェック！国内向けZenFone Goより高画素に【レビュー】
- 10. 上海問屋、机の天板に取り付けられるキーボードトレイ
- 11. iOS 13でアプリを起動したらBluetoothの使用許可を求められました!? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
- 12. 「GitHubに削除されたYouTube動画ダウンローダーは著作権侵害用ツールではない」とオープンソース団体やジャーナリストが反発
- 13. ファーウェイ、スタンドにサウンドバーが一体化したゲーミング液晶「MateView GT」
- 14. 今秋発売コンパクトモデルの大本命、Xperia 5 III実機ショートレビュー
- 15. 反動で跳ね回れ！銃が主役のタップアクション『Gun Sprint』：発掘！スマホゲーム
- 16. Pornhubで有料の「数学講座」
- 17. 透明ボディの中で冷却ファンが光る！ 回る！ ハイスペックゲーミングスマホ「REDMAGIC 6S PRO（Ghost）」レビュー
- 18. WindowsでMacのマジックトラックパッドを使う方法
- 19. TTArtisan、大口径で小型軽量なAPS-C用レンズ「35mm F0.95」- マウント5種
- 20. Vol.27 サングラス型スマートグラス「Nreal Air」が3D視聴に対応[染瀬直人のVRカメラ最前線]
- 1. 山本由伸がMVP「サイコパスだ」
- 2. 「ヤマモトはGOATだ！」 MVP由伸にロバーツ監督がセレモニーで絶叫 送った最大級の賛辞
- 3. 山本由伸「久しぶりに涙が出た」
- 4. 引退カーショー「オーマイゴッシュ！」 目に涙が…世界一で223勝＆ド軍一筋18年のキャリアに幕
- 5. 由伸を引退カーショー絶賛「これ以上ヤマに何言える？」 金満批判には「俺たちは給料以上の働きだ」
- 6. 不倫騒動めぐり15時間抱きしめて
- 7. 原監督 全日本大学駅伝の予想は
- 8. WS連覇の裏で「大谷びいき」物議
- 9. 山本由伸の帽子など殿堂入りへ
- 10. ハム達 日本人のド軍ブーム嫌い
- 11. 大谷翔平、由伸を大絶賛「世界でNo.1のピッチャー。異論ない」 “中0日”救援には脱帽「どうやって投げたのか…」
- 12. 朗希 味方HRに「マジ?」と反応
- 13. ドジャース 優勝パレードは日本時間4日に開催 36年ぶり開催の昨年は25万人が集結
- 14. 敗北のブ軍監督 本当につらい
- 15. 由伸の“善行”をLAメディア絶賛「彼がやることではないのに」 試合後にサラリ「比類なき日本文化」
- 16. プロ野球 FA申請期間がスタート
- 17. ド軍WS連覇 LA全域に「警報」か
- 18. 大谷翔平「由伸が世界一の投手」
- 19. WSで由伸MVP 日本人は松井氏以来
- 20. ドジャースが球団史上初のWS連覇！ロバーツ監督「ショウヘイ、ヨシノブ、ロウキ 日本のファンは彼らを誇りに思っていい」
- 1. 一番勤勉 マッチの意外な学歴
- 2. 不仲? 柴咲コウと川口春奈の空気
- 3. DASH村出演 三瓶金光さん死去
- 4. 松本人志が生配信 反響相次ぐ
- 5. 広瀬すず 男性の嫌な服装明かす
- 6. スーパー戦隊終了 不倫報道影響?
- 7. 高市首相を批判 柴田淳が炎上
- 8. 松本人志復帰 乙武氏が涙の感謝
- 9. アキ子 テレビレギュラー0本に
- 10. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
- 1. 正直不快…歯医者で決意の訴え
- 2. 小栗旬の秘蔵っ子 父は大物歌手
- 3. 娘に不倫見られ...母親が孤立
- 4. 着まわし力高い 定番柄アイテム
- 5. まるで親子 飼い主と甘える猫
- 6. 「花粉症じゃない人」との溝
- 7. 年上対象 29歳の婚活の末路
- 8. 「左いけ」車線規制が誘う恐怖
- 9. 品薄も セリア新作ポーチが続々
- 10. 「秋の今っぽボブ」が狙い目
- 11. 男のコうけNo.1のアイテムといえば…！美脚シルエットな「デニムパンツ」着回しコーデ
- 12. 内田有紀が就活＆婚活「30ハケン女が就職する方法」
- 13. 母と娘でくつろぐ極上のスパプログラム
- 14. 「じゃが肉めし」が美味しそう
- 15. ハーゲン「抹茶クランブル」再来
- 16. 「LINE LIVE」で広瀬すずが今話題の「デートなう風」に生配信！
- 17. つるっとサクッと。ひとりでも入りやすい。 おひとりさまランチにうどん！Hanako編集部が見つけた絶品うどんのお店とは？
- 18. 12星座【既読が速い】ランキング 天秤座は苦手な相手でも「既読は速やかに」がモットー！
- 19. 巻かない！！ほぐさない！！ミディアム ボブ ハーフアップ ヘアアレンジ♪♪
- 20. セブン限定のハーゲンに新作登場