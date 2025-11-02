THE ALFEE THE ALFEEが、2022年2月に発売されたオリジナルアルバム『天地創造』からおよそ３年ぶりとなるニュー・オリジナルアルバム『君が生きる意味』を12月24日にリリースすることが発表された。50周年イヤーを華やかに駆け抜け、現在も51周年の盛り上がりを継続するTHE ALFEE。その勢いのまま、3年ぶりとなるニュー・オリジナルアルバムを12月24日にリリースする。タイトルは「君が生きる意味」。 収録内容は、