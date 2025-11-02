黒竜江省大慶市肇源県で、農機を使い稲刈りをする農家の人。（１０月１０日撮影、ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン11月2日】中国最大の穀物生産地、黒竜江省の農業農村庁は、同省が局地的な雨や雪の影響を克服し、科学的で秩序ある秋の収穫を進め、すでに作業をほぼ終えたと明らかにした。農業情勢調査によると、収穫を終えた省内の農地は10月27日時点で約15万平方キロとなり、予定の99.2％に達した。昨年と比べ、大豆