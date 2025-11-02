米歌手のマライア・キャリーが、10月28日の兵庫・ジーライオンアリーナ神戸公演を皮切りに、7年ぶりの来日ツアーをスタート。11月1日と2日には神奈川・Kアリーナ横浜にて2日間公演を行った。ここでは、1日のKアリーナ横浜公演の模様をお伝えする。【写真】マライア・キャリー7年ぶりの来日！Kアリーナ横浜公演のステージショットが多数今回のツアーは、2005年発表のアルバム『MIMI (The Emancipation of Mimi)』のリリース20周