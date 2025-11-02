サッカーのイングランド・プレミアリーグで最下位に沈むウルバーハンプトンは2日、ビトール・ペレイラ監督（57）を解任した。1日のフラム戦に敗れて開幕から10試合で2分け8敗の最下位と出遅れている中、監督交代に踏み切った。ポルトガル出身の指揮官は昨年12月に19位に沈んでいたチームを引き継ぎ、16位でチームをプレミアリーグに残留させたが、15得点6アシストと活躍したFWクーニャがマンチェスターUに移籍。得点力不足に加