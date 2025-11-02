元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が2日、自身のインスタグラムを更新。スカジャンデビューショットを公開した。「夏頃からあたためていたスカジャンデビューです」と報告した中川アナ。ピンクのスカジャンにデニムを合わせたカジュアルコーデを披露し、髪型はアップスタイルにアレンジした。「ヴィンテージデニムと合わせて1日るんるんでしたっ」とつづった。ハッシュタグでは「スカジャン」「504ZXX」「501ZXX」