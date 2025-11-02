女優の山崎紘菜の美脚あらわなショットから、目が離せなくなるファンが続出している。２日までにインスタグラムで自身が出演する映画の舞台あいさつに登壇したことを報告した山崎。「公開が待ち遠しいです」とつづると、透け感のあるブラウスにショートパンツをあわせ、ジャケットを羽織ったオフショットをアップ。衣装は全身ブラックで、ショートパンツからは美脚がスラリと伸びている。この投稿にファンからは「うぉーっ！