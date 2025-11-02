◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）MLB（大リーグ機構）の公式インスタグラムが1日（日本時間2日）に更新され、大谷翔平投手（31）と佐々木朗希投手（23）の懐かしい2ショット写真を掲載した。掲載された写真は、2023年WBCで日本が世界一に輝いた際のもの。佐々木が世界一の記念撮影で大谷との2ショット写真を自身のインスタグラムに掲載し「スーパースターの皆さんとまた