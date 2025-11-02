元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が2日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。仲の良いお笑い芸人と毎年参拝に行っている神社のご利益について語った。長嶋は「毎年三峯神社に行っている。サバンナ高橋といつも行っている」と、樹齢800年といわれるご神木「えんむすびの木」があり、縁結びでも有名なパワースポット、埼玉県秩父市の三峯神社に、「サバンナ」の高橋茂雄と行っていると