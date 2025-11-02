「みやこＳ・Ｇ３」（９日、京都）チャンピオンズＣ（１２月７日、中京）の前哨戦。日本テレビ盃でフォーエバーヤングに食い下がったレヴォントゥレットが重賞初Ｖを狙う。最後は力尽きて２着に敗れたが、ＢＣクラシックを制した絶対王者に真っ向勝負を挑み、見せ場十分の内容だった。１週前追い切りは栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８２秒２−１１秒７をマークし、パートナーに０秒２先着。迫力満点の動きで文句なしのＡ評価。タイトル