「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）宝塚記念１５着後、ノドの手術で休養に入っていたローシャムパークが戦列に復帰する。１週前追い切りは美浦Ｗの３頭併せで６Ｆ８０秒３−１２秒０を記録。力強い脚取りで併入を果たした。国内外のＧ１で２着２回の実力馬。百戦錬磨の古豪が格の違いを見せつける。オールカマーは５着止まりのホーエリート。序盤は３番手だったが、出入りの激しい競馬となって動くに動けず、６番