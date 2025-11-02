「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）ＪＲＡは２日、秋の女王決定戦の登録馬を発表した。昨年の有馬記念を制したレガレイラを筆頭に、昨年の桜花賞馬ステレンボッシュやアイルランドＴを制して出走権を得たラヴァンダ、秋華賞２、３着馬のエリカエクスプレス＆パラディレーヌの３歳勢、シルバーメダリストのボンドガールなど１９頭がエントリー。フルゲート１８頭で争われる。