神奈川県警（資料写真）横浜市中区の山下公園前の海上で１日に発見された遺体について、神奈川県警は２日、司法解剖の結果、２０〜５０代ぐらいの女性と推定されると発表した。死因は特定できなかったが、頭部のない上半身だけの状態だったことなどから、神奈川県警は何者かが遺体を遺棄したとみて４０人態勢で捜査を始めた。ＤＮＡ型鑑定などで身元の特定を急ぐとともに、殺害された可能性を視野に死亡に至った経緯を調べる。