総合格闘技イベント「ＤＥＥＰ１２８ＩＭＰＡＣＴ」（２日、東京・後楽園ホール）でＤＥＥＰライト級暫定王者決定戦が行われ、大原樹理（３５）が神田コウヤ（２９）に２ラウンド（Ｒ）ＴＫＯ勝利を収めた。ＤＥＥＰ同級正規王者・野村駿太（２８）がケガで欠場中のため、この日に暫定王者決定戦が行われた。試合は１Ｒから激しい打撃戦となり、大原の右ストレートが神田の顔面をとらえてダウンさせる。その後、神田にマウン