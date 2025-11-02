元人気俳優の押尾学氏（47）が1日放送のABEMA「ドーピングトーキング」（後10・00）に“登場”。番組の直撃取材に近況を明かした。番組ではお笑いコンビ「見取り図」のリリーが押尾氏を直撃。リリーの口から押尾氏の近況が写真とともに語られた。リリーは「品川のステーキハウス」で押尾氏と対面。実際に会った印象を「めちゃくちゃ優しくて」と語った。押尾氏は白髪のイケオジに変貌していたが、リリーは「染めたわけではな